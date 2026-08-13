Бойцы 11 бригады НГУ имени М. Грушевского мощно отработали по дронам окупантов

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Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, передает RegioNews .

Результатами работы подразделения поделился командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

По его словам, среди пораженных целей:

19 ударных дронов типа "Шахед";

86 беспилотников "Молния";

30 БпЛА коптерного типа.

В МВД подчеркнули, что подразделения НГУ продолжают выполнять боевые задачи по противодействию российским беспилотникам и защите украинского воздушного пространства.

Напомним, что 12 августа Силы обороны нанесли серию ударов по военным объектам российских войск на временно оккупированной территории Крыма.