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13 августа 2026, 18:40

Бойцы 11 бригады НГУ имени М. Грушевского мощно отработали по дронам окупантов

13 августа 2026, 18:40
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Операторы беспилотных авиационных комплексов 11-й бригады Национальной гвардии Украины имени Михаила Грушевского за последние 72 часа уничтожили 135 вражеских беспилотников

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, передает RegioNews .

Результатами работы подразделения поделился командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

По его словам, среди пораженных целей:

  • 19 ударных дронов типа "Шахед";

  • 86 беспилотников "Молния";

  • 30 БпЛА коптерного типа.

В МВД подчеркнули, что подразделения НГУ продолжают выполнять боевые задачи по противодействию российским беспилотникам и защите украинского воздушного пространства.

Напомним, что 12 августа Силы обороны нанесли серию ударов по военным объектам российских войск на временно оккупированной территории Крыма.

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