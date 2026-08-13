Серьезное ДТП возле автостанции "Дачная": в Киеве затруднено движение транспорта на выезд из города

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В столице 13 августа зафиксировано усложнение дорожного движения на проспекте Берестейском в связи с ДТП

Об этом сообщила патрульная полиция Киева, передает RegioNews .

Авария произошла возле автостанции "Дачная". Из-за ДТП движение транспорта затруднено в направлении выезда из Киева.

Водителей призывают учесть эту информацию при планировании маршрута, по возможности выбирать альтернативные пути движения и быть внимательными на участке дороги, где произошла авария.

Информация об обстоятельствах ДТП и возможных пострадавших в настоящее время не уточняется.

Напомним, что Напомним, 9 августа около 21:15 во Львовской области автомобиль врезался в рейсовый автобус . Среди трех травмированных – ребенок.