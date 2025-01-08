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08 января 2025, 14:53

Тищенко не явился на суд из-за болезни сердца, но встал с инвалидной коляски и пришел в Раду

08 января 2025, 14:53
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фото: t.me/VGlagola
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За несколько дней до суда в Днепре народный депутат Украины Николай Тищенко попал в больницу. Он не явился на заседание якобы из-за болезни сердца. Сегодня, 8 января, он "исцелился" и пришел в Верховную Раду

Об этом сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола, передает RegioNews.

Он подчеркнул, что Тищенко должен находиться под домашним арестом. По его словам, нардеп даже на суд не явился из-за проблем с сердцем, но в Раду пришел без проблем.

"А это Тищенко несколько дней назад. Тогда он не явился на суд, потому что "слег на больничку". В ночь перед судом нардеп обратился к медикам, у него предварительно диагностирована ишемическая болезнь сердца. Но Украина – это страна чудес. И Тишенко встал с инвалидной коляски и пошел! В Верховную раду…", – прокомментировал удивительное "исцеление" нардепа журналист.

Напомним, 8 января скандальный народный депутат Украины Николай Тищенко явился на заседание Верховной Рады. Он должен находиться под домашним арестом.

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Николай вернулся: нардеп Тищенко, находящийся под домашним арестом, пришел в Раду
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