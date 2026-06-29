НАБУ завершило расследование по делу депутата Анны Скороход

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Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование по делу народного депутата. Анну Скороход подозревают в организации схемы по получению 250 тысяч долларов

Об этом сообщает САП, передает RegioNews.

По версии следствия, Анна Скороход организовала деятельность преступной группы и выступала "гарантом договоренности" по применению санкций СНБО для компании-конкурентки.

Представителю предпринимателя обещали "решить вопрос" за 250 тысяч долларов. Участники схемы уверяли, что оказывают влияние на представителей Совета национальной безопасности и обороны.

"Несмотря на предоставление неправомерной выгоды фактической передачи денежных средств служебным лицам СНБО не состоялось и, соответственно, не было принято нужное решение о санкциях. Действия участников преступной группы квалифицированы по ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины", - сообщили в САП.

Напомним, СБУ, НАБУ и САП разоблачили в Киеве организованную преступную группу, возглавляемую народной депутатом Анной Скороход. Ее подозревали в получении взятки.