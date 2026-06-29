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29 червня 2026, 17:25

Ще одна підозра для Тишенка: НАБУ викрило депутата, який "вирішував" питання з кол-центрами на мільйон доларів

29 червня 2026, 17:25
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Фото з відкритих джерел
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Правоохоронці повідомили про підозру народному депутату. Йдеться про хабарі, а також легалізацію коштів та недостовірні дані в декларації

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, народний депутат прикривався боротьбою з діяльністю "кол-центрів". Він попросив у особи, яку вважав причетною до їхньої діяльності, понад мільйон доларів США. За ці гроші він обіцяв зробити так, щоб були втручання в діяльність одних кол-центрів" в інтересах цієї особи і "не було проблем" для інших. Бажаного хабаря він так і не отримав.

Крім того, депутата легалізував близько 12,6 мільйона гривень незаконного походження. Для цього він оформив фіктивний договір дарування коштів із колишньою дружиною. Слідство встановило, що законних доходів для такого подарунка вона не мала, а фактичної передачі коштів не відбулося.

При цьому народний депутат Ярослав Железняк підтвердив, що йдеться саме про Миколу Тищенка. Зокрема, він показав фото скандального нардепа, яке й використали правоохооронці в релізі.

Інша справа Тищенка

Минулого року за кілька днів до суду в Дніпрі, народний депутат України Микола Тищенко потрапив у лікарню. Він не з'явився на засідання нібито через хворобу серця. Вже 8 січня він "зцілився" і прийшов у Верховну Раду.

Раніше повідомлялося, що Тищенка судитимуть за ч. 2 ст. 146 КК України, санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той же строк.

Слідчі встановили, що 20 червня 2025 року група осіб у Дніпрі, діючи за вказівкою народного депутата із застосуванням фізичної сили та спецзасобів протиправно позбавили волі колишнього військовослужбовця ЗСУ. Правоохоронці додали, що стосовно однієї особи, яка брала участь у протиправних діях, вже є рішення суду, стосовно іншої обвинувальний акт перебуває на розгляді у суді.

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