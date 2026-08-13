На юге Украины судили контрабандистов старинных монет

Фото: Херсонская областная прокуратура

Суд признал виновными двух жителей Николаевской области в покушении на незаконное перемещение через таможенную границу Украины культурных ценностей с утаиванием от таможенного контроля

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

По данным следствия, 60-летний и 62-летний мужчины пытались продать за границу древние монеты, которые обращались на территории Северного Причерноморья во время существования Ольвийской хоры и имеют культурную и историческую ценность.

Прокуроры доказали, что для поиска покупателя мужчины воспользовались платформой онлайн-объявлений и договорились с лицом, находившимся в Республике Молдова, о продаже и незаконной переправке археологических находок через государственную границу.

Чтобы скрыть монеты от таможенного контроля, они спрятали ее в корпусе электронного измерительного прибора — вольтметра.

В конце мая 2026 года осужденные передали пакет для отправки международным автобусным рейсом из Николаева в Молдову. Водители автобуса, по информации прокуратуры, не знали о содержании посылки и согласились доставить адресату.

Однако реализовать задуманное им не удалось. Во время таможенного контроля древние монеты были обнаружены и изъяты.

Суд признал мужчин виновными по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса Украины и назначил каждому по 5 лет лишения свободы.

Кроме того, они были лишены права заниматься деятельностью, связанной с оборотом культурных ценностей, сроком на два года.

В то же время на основании статей 75 и 76 УК Украины суд уволил осужденных от отбывания основного наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью в один год. За это время они должны выполнять возложенные судом обязанности и не совершать новых правонарушений.

Напомним, что прокуроры Львовской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 38-летнего жителя Львова, обвиняемого в контрабанде товаров в особо крупном размере.