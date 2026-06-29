НАБУ завершило розслідування по справі депутатки Анни Скороход

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування у справі народної депутатки. Анну Скороход підозрюють в організації схеми з отримання 250 тисяч доларів

Про це повідомляє САП, передає RegioNews.

За версією слідства, Анна Скороход організувала діяльність злочинної групи та виступала "гарантом домовленості" щодо застосування санкцій РНБО для компанії-конкурентки.

Представнику підприємця обіцяли "вирішити питання" за 250 тисяч доларів. Учасники схеми запевняли, що мають вплив на представників Ради національної безпеки та оборони.

"Попри надання неправомірної вигоди фактичної передачі грошових коштів службовим особам РНБО не відбулося і, відповідно, не було ухвалено потрібне рішення про санкції. Дії учасників злочинної групи кваліфіковано за ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України", - повідомили в САП.

Нагадаємо, СБУ, НАБУ та САП викрили в Києві організовану злочинну групу, очолювану народною депутаткою Анною Скороход. Її підозрювали в отриманні хабара.