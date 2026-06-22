В Харьковской области депутат под видом "эвакуации" присвоил коммунальное оборудование на 14,5 млн грн

Фото: Офис Генерального прокурора

В Харьковской области депутат-предприниматель решил нажиться на имуществе общины и под предлогом «эвакуации» присвоил спецтехнику стоимостью более 14,5 млн грн

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, директор строительной фирмы, являющийся депутатом Богодуховского районного совета VIII созыва, во время полномасштабного вторжения РФ решил нажиться на имуществе общины и под предлогом "эвакуации" присвоил спецтехнику.

Его общество с ограниченной ответственностью выполняло реконструкцию очистных сооружений в городе Валки по договору с коммунальным предприятием. На выполнение работ фирме перечислили более 14,5 млн грн, за которые было приобретено и передано заказчику дорогостоящее оборудование - биодиски, насосы, дозировочные станции и решетку, хранившуюся на территории КП.

После начала полномасштабного вторжения предприниматель под предлогом угрозы обстрелов инициировал "эвакуацию" оборудования в западные регионы. Стороны заключили договор ответственного хранения, однако техника была вывезена и размещена на территории домовладения его родственницы в Богодуховском районе.

Когда в 2024 году коммунальное предприятие требовало возврата имущества, он заявил, что оборудование уничтожено в результате вооруженной агрессии РФ.

В результате общине нанесен ущерб более чем на 14,5 млн грн.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд 1 июня арестовал мобильный телефон iPhone 16 Pro, принадлежащий одному из фигурантов масштабного дела о возможных злоупотреблениях при строительстве оборонительных сооружений.