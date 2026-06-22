12:35  22 июня
ВСУ ударили по мосту окупантов на Запорожье: появилось видео
10:19  22 июня
Во Львове в результате ДТП пострадали четыре человека, среди них – два ребенка
08:21  22 июня
Поехал кататься на велосипеде: на Ровенщине утонул 13-летний мальчик
UA | RU
UA | RU
22 июня 2026, 15:54

В Харьковской области депутат под видом "эвакуации" присвоил коммунальное оборудование на 14,5 млн грн

22 июня 2026, 15:54
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

В Харьковской области депутат-предприниматель решил нажиться на имуществе общины и под предлогом «эвакуации» присвоил спецтехнику стоимостью более 14,5 млн грн

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, директор строительной фирмы, являющийся депутатом Богодуховского районного совета VIII созыва, во время полномасштабного вторжения РФ решил нажиться на имуществе общины и под предлогом "эвакуации" присвоил спецтехнику.

Его общество с ограниченной ответственностью выполняло реконструкцию очистных сооружений в городе Валки по договору с коммунальным предприятием. На выполнение работ фирме перечислили более 14,5 млн грн, за которые было приобретено и передано заказчику дорогостоящее оборудование - биодиски, насосы, дозировочные станции и решетку, хранившуюся на территории КП.

После начала полномасштабного вторжения предприниматель под предлогом угрозы обстрелов инициировал "эвакуацию" оборудования в западные регионы. Стороны заключили договор ответственного хранения, однако техника была вывезена и размещена на территории домовладения его родственницы в Богодуховском районе.

Когда в 2024 году коммунальное предприятие требовало возврата имущества, он заявил, что оборудование уничтожено в результате вооруженной агрессии РФ.

В результате общине нанесен ущерб более чем на 14,5 млн грн.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд 1 июня арестовал мобильный телефон iPhone 16 Pro, принадлежащий одному из фигурантов масштабного дела о возможных злоупотреблениях при строительстве оборонительных сооружений.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
эвакуация оборудование депутат Харьковская область
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
Убийство пенсионерки на Березняках: киевлянина приговорили к 8,5 годам тюрьмы
22 июня 2026, 19:28
"Сливали" ТЦК и призвали к ядерной атаке по Украине: СБУ разоблачила агитаторов в разных областях
22 июня 2026, 19:15
ВСУ уничтожили завод в Воронеже, где производили электронику для "Искандеров" и Х-101
22 июня 2026, 18:54
Враг ударил ракетами и дронами по Сумщине, есть разрушение
22 июня 2026, 18:34
Готовил серию взрывов в Киеве: агент ГРУ РФ получил 15 лет тюрьмы
22 июня 2026, 18:23
В Одессе чиновницу и подрядчиков подозревают в растрате 12 млн грн в детском центре
22 июня 2026, 17:55
Эксдиректор предприятия в Черкасской области нанес государству ущерб на 42 млн грн
22 июня 2026, 17:21
Украинские пограничники разнесли укрытие россиян в Харьковской области
22 июня 2026, 17:05
Нажились на реабилитации ветеранов: в Киевской области разоблачили коррупционную схему в центре "Цибли"
22 июня 2026, 16:59
Чиновник "Кировгеологии" нанес государству ущерб на десятки миллионов
22 июня 2026, 16:41
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Все публикации »
Игорь Луценко
Андрей Ильенко
Юрий Касьянов
Все блоги »