Расстрел авто Sky News возле КСП "Скалы": детали инцидента

Фото: Facebook/Azad Safarov

В марте 2025 года неизвестный в упор расстрелял автомобиль съемочной группы британского телеканала Sky News, находившийся у командно-наблюдательного пункта 425-го отдельного штурмового полка "Скала" в районе Доброполья Донецкой области

Об этом сообщил продюсер Sky News в Украине и журналист Азад Сафаров, сообщает RegioNews.

По его словам, в момент происшествия в автомобиле находилась водитель съемочной группы. Она оставалась в автомобиле, пока другая часть команды работала на локации.

Сафаров отметил, что авто было бронированным, поэтому водитель не пострадала. После обстрела на кузове осталось не менее 12 отверстий от шаров.

По словам журналиста, на месте происшествия также находились военные, один из которых якобы приказал водителю срочно покинуть территорию, предупредив о возможной опасности для других транспортных средств.

"Вместо этого ей пригрозили, что если она не поедет будет хуже.

Водитель уехала, нашла другую бригаду, попросилась в "Старлинку", и набрала нас... Да, это была съемка с 425-м полком Скала. Та же Скала", – пишет Сафаров.

Он отметил, что прошло больше года, но журналисты не получили никакого ответа от командира полка, который пообещал разобраться в этой ситуации. Sky News не получил никакой реакции от пресс-центра направления и Генерального штаба ВСУ.

"Я молчал больше года, потому что думал, может, единичный случай. Sky News мог бы поднять скандал на международном уровне, но не стал этого делать, потому что болеют за нашу страну. Сейчас, читая о Скале, я понимаю, что здесь нет смысла молчать", – заявил он.

В "Скале" отреагировали на опубликованную продюсером Sky News информацию о расстреле автомобиля возле КСП.

Офицер коммуникаций 425-го ОШП "Скала" Алексей Братущак отметил, что на момент происшествия не проходил службу в подразделении и узнал об инциденте по публикациям в медиа.

По его словам, в воинскую часть поступали запросы от журналистов, и сейчас их обрабатывают для предоставления официального ответа и возможного выяснения обстоятельств.

Братущак подчеркнул, что считает подобные случаи недопустимыми и поддержал необходимость их расследования.

Как известно, по данным издания "Бабель", с конца 2025 года до весны 2026-го среди новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скала" скончались по меньшей мере 26 человек. Речь идет о смертях, не связанных с боевыми действиями.

Сотрудники Государственного бюро расследований открыли досудебное расследование по фактам, обнародованным в СМИ, о возможных неправомерных действиях в отношении военнослужащих штурмового полка "Скала".

Тем временем командира 425 отдельного штурмового полка "Скала" подполковника Юрия Гаркавого 24 июня отстранили от исполнения обязанностей на период проведения проверок.

Военная омбудсманка Ольга Решетилова сообщила, что в июне 2025 года ее офис совместно со специалистами Военной службы правопорядка идентифицировал группу инструкторов , подозреваемых в организации издевательств на полигонах.

По словам Решетиловой, после проверки этих инструкторов пока не допускается к работе с личным составом. В то же время, как отмечается, результаты расследования до сих пор не обнародованы.

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