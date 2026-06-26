11:28  26 червня
На Волині жінка загинула, провалившись у каналізаційний люк
10:07  26 червня
На кордоні на Буковині викрили чоловіка з підробленими документами на дітей
09:22  26 червня
На Рівненщині зіткнулися вантажівка та авто поліції: троє постраждалих
UA | RU
UA | RU
26 червня 2026, 10:57

Розстріл авто Sky News біля КСП "Скелі": деталі інциденту

26 червня 2026, 10:57
Читайте также на русском языке
Фото: Facebook/Azad Safarov
Читайте также
на русском языке

У березні 2025 року невідомий впритул розстріляв автомобіль знімальної групи британського телеканалу Sky News, який перебував біля командно-спостережного пункту 425-го окремого штурмового полку "Скеля" в районі Добропілля Донецької області

Про це повідомив продюсер Sky News в Україні та журналіст Азад Сафаров, передає RegioNews.

За його словами, в момент події в автомобілі перебувала водійка знімальної групи. Вона залишалася в авто, поки інша частина команди працювала на локації.

Сафаров зазначив, що авто було броньованим, тому водійка не постраждала. Після обстрілу на кузові залишилося щонайменше 12 отворів від куль.

За словами журналіста, на місці події також перебували військові, один із яких нібито наказав водійці терміново залишити територію, попередивши про можливу небезпеку для інших транспортних засобів.

"Натомість їй пригрозили, що якщо вона не поїде буде гірше.
Водійка поїхала геть, знайшла іншу бригаду, попросилась до "Старлінку", і набрала нас...Так, це була зйомка з 425-м полком Скеля. Та сама Скеля", – пише Сафаров.

Він наголосив, що минуло понад рік, але журналісти не отримали жодної відповіді від командира полку, який пообіцяв розібратися в цій ситуації. Sky News не отримав також жодної реакції від прес-центру напрямку та Генерального штабу ЗСУ.

"Я мовчав більше року, бо думав, може, одиничний випадок. Sky News міг би підняти скандал на міжнародному рівні, але не став цього робити, бо вболівають за нашу країну. Зараз, читаючи про Скелю, я розумію, що тут нема сенсу мовчати", – заявив він.

У "Скелі" відреагували на оприлюдену продюсером Sky News інформацію про розстріл автомобіля біля КСП.

Оофіцер комунікацій 425-го ОШП "Скеля" Олексій Братущак зазначив, що на момент події не проходив службу в підрозділі та дізнався про інцидент із публікацій у медіа.

За його словами, у військову частину надходили запити від журналістів, і наразі їх опрацьовують для надання офіційної відповіді та можливого з’ясування обставин.

Братущак також наголосив, що вважає подібні випадки неприпустимими та підтримав необхідність їхнього розслідування.

Як відомо, за даними видання "Бабель", з кінця 2025 року до весни 2026-го серед новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля" померли щонайменше 26 осіб. Йдеться про смерті, не пов'язані з бойовими діями.

Працівники Державного бюро розслідувань відкрили досудове розслідування за фактами, оприлюдненими у ЗМІ, щодо можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовців штурмового полку "Скеля".

Тим часом командира 425 окремого штурмового полку "Скеля" підполковника Юрія Гаркавого 24 червня відсторонили від виконання обов'язків на період проведення перевірок.

Військова омбудсманка Ольга Решетилова повідомила, що в червні 2025 року її офіс спільно з фахівцями Військової служби правопорядку ідентифікував групу інструкторів, яких підозрюють в організації знущань на полігонах.

За словами Решетилової, після перевірки цих інструкторів наразі не допускають до роботи з особовим складом. Водночас, як зазначається, результати розслідування досі не оприлюднені.

Читайте також: Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
полк Скеля Sky News авто куля журналіст інцидент реакція скандал
Командира "Скелі" відсторонили на тлі перевірок: подробиці
26 червня 2026, 08:45
У "Скелі" виявили інструкторів, причетних до знущань, але їх не покарали
25 червня 2026, 09:28
Насильство та перевищення повноважень у полку "Скеля": ДБР розпочало розслідування
24 червня 2026, 14:25
Всі новини »
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
Росіяни атакували FPV-дроном евакуаційний екіпаж "Білий янгол" на Сумщині
26 червня 2026, 12:48
Вибухи у Запоріжжі: шестеро поранених, виникла масштабна пожежа
26 червня 2026, 12:33
На Буковині чоловік організував "подорож" для ухилянта за 10 тисяч доларів
26 червня 2026, 12:30
40-денна операція СБУ проти РФ: що може стояти за планом
26 червня 2026, 12:06
Єврокомісія пропонує нові правила для українських біженців: що зміниться для чоловіків
26 червня 2026, 11:55
"На днях": Буданов анонсував новий обмін полоненими
26 червня 2026, 11:46
На Волині жінка загинула, провалившись у каналізаційний люк
26 червня 2026, 11:28
На Харківщині сапери знищили бойову частину російської "Молнії"
26 червня 2026, 11:27
На Одещині легковик вилетів в кювет і перекинувся: пʼятеро постраждалих, серед них – діти
26 червня 2026, 11:15
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Володимир Фесенко
Всі блоги »