Розстріл авто Sky News біля КСП "Скелі": деталі інциденту

Фото: Facebook/Azad Safarov

У березні 2025 року невідомий впритул розстріляв автомобіль знімальної групи британського телеканалу Sky News, який перебував біля командно-спостережного пункту 425-го окремого штурмового полку "Скеля" в районі Добропілля Донецької області

Про це повідомив продюсер Sky News в Україні та журналіст Азад Сафаров, передає RegioNews.

За його словами, в момент події в автомобілі перебувала водійка знімальної групи. Вона залишалася в авто, поки інша частина команди працювала на локації.

Сафаров зазначив, що авто було броньованим, тому водійка не постраждала. Після обстрілу на кузові залишилося щонайменше 12 отворів від куль.

За словами журналіста, на місці події також перебували військові, один із яких нібито наказав водійці терміново залишити територію, попередивши про можливу небезпеку для інших транспортних засобів.

"Натомість їй пригрозили, що якщо вона не поїде буде гірше.

Водійка поїхала геть, знайшла іншу бригаду, попросилась до "Старлінку", і набрала нас...Так, це була зйомка з 425-м полком Скеля. Та сама Скеля", – пише Сафаров.

Він наголосив, що минуло понад рік, але журналісти не отримали жодної відповіді від командира полку, який пообіцяв розібратися в цій ситуації. Sky News не отримав також жодної реакції від прес-центру напрямку та Генерального штабу ЗСУ.

"Я мовчав більше року, бо думав, може, одиничний випадок. Sky News міг би підняти скандал на міжнародному рівні, але не став цього робити, бо вболівають за нашу країну. Зараз, читаючи про Скелю, я розумію, що тут нема сенсу мовчати", – заявив він.

У "Скелі" відреагували на оприлюдену продюсером Sky News інформацію про розстріл автомобіля біля КСП.

Оофіцер комунікацій 425-го ОШП "Скеля" Олексій Братущак зазначив, що на момент події не проходив службу в підрозділі та дізнався про інцидент із публікацій у медіа.

За його словами, у військову частину надходили запити від журналістів, і наразі їх опрацьовують для надання офіційної відповіді та можливого з’ясування обставин.

Братущак також наголосив, що вважає подібні випадки неприпустимими та підтримав необхідність їхнього розслідування.

Як відомо, за даними видання "Бабель", з кінця 2025 року до весни 2026-го серед новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля" померли щонайменше 26 осіб. Йдеться про смерті, не пов'язані з бойовими діями.

Працівники Державного бюро розслідувань відкрили досудове розслідування за фактами, оприлюдненими у ЗМІ, щодо можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовців штурмового полку "Скеля".

Тим часом командира 425 окремого штурмового полку "Скеля" підполковника Юрія Гаркавого 24 червня відсторонили від виконання обов'язків на період проведення перевірок.

Військова омбудсманка Ольга Решетилова повідомила, що в червні 2025 року її офіс спільно з фахівцями Військової служби правопорядку ідентифікував групу інструкторів, яких підозрюють в організації знущань на полігонах.

За словами Решетилової, після перевірки цих інструкторів наразі не допускають до роботи з особовим складом. Водночас, як зазначається, результати розслідування досі не оприлюднені.

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