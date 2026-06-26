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26 червня 2026, 08:45

Командира "Скелі" відсторонили на тлі перевірок: подробиці

26 червня 2026, 08:45
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Фото: з відкритих джерел
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Командира 425 окремого штурмового полку "Скеля" підполковника Юрія Гаркавого 24 червня відсторонили від виконання обов'язків на період проведення перевірок

Про це інформує "Українська правда" із посиланням на полк "Скеля" та Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews.

У Генштабі зазначили, що щодо 425-го окремого штурмового полку тривають ретельні перевірки. До роботи залучені представники правоохоронних органів.

Зокрема, Державне бюро розслідувань проводить досудове розслідування за фактами можливих неправомірних дій щодо військовослужбовців підрозділу.

Також у військовій частині працює комплексна комісія на чолі з одним із заступників начальника Генерального штабу ЗСУ.

У Генштабі наголосили, що з 24 червня на час перевірок і розслідувань командира полку відсторонено від виконання обов'язків. У разі підтвердження фактів кримінальних правопорушень винні будуть притягнуті до відповідальності згідно із законом.

Також зазначається, що у випадку підтвердження перевищення повноважень або порушення прав військовослужбовців будуть ухвалені відповідні організаційні та кадрові рішення.

У відомстві додали, що підрозділ і командування всіх рівнів співпрацюють із правоохоронними органами, Офісом військового омбудсмана та медіа для забезпечення всебічного розслідування.

Що відомо про Юрія Гаркавого

Український військовослужбовець, підполковник Збройних сил України, командир 425-го окремого штурмового полку "Скеля".

Народився у 1989 році. Є учасником російсько-української війни, служив у підрозділах Сухопутних військ ЗСУ та брав участь у бойових діях на сході України ще з періоду АТО/ООС.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році долучився до формування та розвитку підрозділу, який згодом став відомий як 425-й штурмовий полк "Скеля". Під його командуванням підрозділ діє на різних ділянках фронту.

У 2025 році йому було присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".

Як відомо, за даними видання "Бабель", з кінця 2025 року до весни 2026-го серед новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля" померли щонайменше 26 осіб. Йдеться про смерті, не пов'язані з бойовими діями.

Працівники Державного бюро розслідувань відкрили досудове розслідування за фактами, оприлюдненими у ЗМІ, щодо можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовців штурмового полку "Скеля".

Військова омбудсманка Ольга Решетилова повідомила, що в червні 2025 року її офіс спільно з фахівцями Військової служби правопорядку ідентифікував групу інструкторів, яких підозрюють в організації знущань на полігонах.

За словами Решетилової, після перевірки цих інструкторів наразі не допускають до роботи з особовим складом. Водночас, як зазначається, результати розслідування досі не оприлюднені.

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