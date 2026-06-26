Командира "Скелі" відсторонили на тлі перевірок: подробиці

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Про це інформує "Українська правда" із посиланням на полк "Скеля" та Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews.

У Генштабі зазначили, що щодо 425-го окремого штурмового полку тривають ретельні перевірки. До роботи залучені представники правоохоронних органів.

Зокрема, Державне бюро розслідувань проводить досудове розслідування за фактами можливих неправомірних дій щодо військовослужбовців підрозділу.

Також у військовій частині працює комплексна комісія на чолі з одним із заступників начальника Генерального штабу ЗСУ.

У Генштабі наголосили, що з 24 червня на час перевірок і розслідувань командира полку відсторонено від виконання обов'язків. У разі підтвердження фактів кримінальних правопорушень винні будуть притягнуті до відповідальності згідно із законом.

Також зазначається, що у випадку підтвердження перевищення повноважень або порушення прав військовослужбовців будуть ухвалені відповідні організаційні та кадрові рішення.

У відомстві додали, що підрозділ і командування всіх рівнів співпрацюють із правоохоронними органами, Офісом військового омбудсмана та медіа для забезпечення всебічного розслідування.

Що відомо про Юрія Гаркавого

Український військовослужбовець, підполковник Збройних сил України, командир 425-го окремого штурмового полку "Скеля".

Народився у 1989 році. Є учасником російсько-української війни, служив у підрозділах Сухопутних військ ЗСУ та брав участь у бойових діях на сході України ще з періоду АТО/ООС.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році долучився до формування та розвитку підрозділу, який згодом став відомий як 425-й штурмовий полк "Скеля". Під його командуванням підрозділ діє на різних ділянках фронту.

У 2025 році йому було присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".

Як відомо, за даними видання "Бабель", з кінця 2025 року до весни 2026-го серед новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля" померли щонайменше 26 осіб. Йдеться про смерті, не пов'язані з бойовими діями.

Працівники Державного бюро розслідувань відкрили досудове розслідування за фактами, оприлюдненими у ЗМІ, щодо можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовців штурмового полку "Скеля".

Військова омбудсманка Ольга Решетилова повідомила, що в червні 2025 року її офіс спільно з фахівцями Військової служби правопорядку ідентифікував групу інструкторів, яких підозрюють в організації знущань на полігонах.

За словами Решетилової, після перевірки цих інструкторів наразі не допускають до роботи з особовим складом. Водночас, як зазначається, результати розслідування досі не оприлюднені.

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