Задержали экс-военного, который готовил покушение на представителя ГУР

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Правоохранители задержали еще одного подозреваемого в покушении на заказное убийство представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Им оказался бывший военный

Об этом сообщает Главное управление разведки, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 34-летний бывший военный являлся посредником между представителями российских спецслужб и организатором преступления. В частности, он передавал указания от заказчиков, координировал подготовку покушения и гарантировал выплату вознаграждения за его выполнение.

Пока ему сообщили о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее Нацполиция заявила о разоблачении и задержании мужчины, подозреваемого в сотрудничестве с российскими спецслужбами и подготовке покушения на одного из чиновников ГУР МО Украины. За это убийство российские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов США и уже выплатили аванс в размере 22 тысяч долларов.