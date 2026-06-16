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16 июня 2026, 19:59

Теракт за 10 тысяч долларов: в Киеве осудили исполнителя покушения на военного

16 июня 2026, 19:59
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Фото: прокуратура Киева
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В Киеве к 7 годам 6 месяцам лишения свободы приговорен молодой человек, который заложил взрывчатку в скутер, чтобы взорвать военного

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

По результатам рассмотрения дела, возбужденного Киевской городской прокуратурой, Днепровский районный суд города Киева признал 20-летнего мужчину виновным в совершении террористического акта. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 258 УК Украины.

Прокурорами в суде доказано, что в июне 2025 года молодой человек был завербован российскими спецслужбами и действовал в интересах государства-агрессора.

Он приехал в Киев, чтобы подготовиться к совершению террористического акта. По инструкции куратора на съемной квартире обвиняемый изготовил самодельное взрывное устройство. После этого заказчик преступления приобрел на сайте объявлений скутер, в который обвиняемый заложил взрывчатку.

Скутер, начиненный взрывчаткой, оставили по оговоренному адресу в Днепровском районе Киева.

Самодельное взрывное устройство планировалось взорвать дистанционно в тот момент, когда к нему подойдет военнослужащий. Впрочем, взрывчатка не сработала должным образом, а пострадавший успел отбежать.

Перед этим он познакомился в чат-боте для знакомств с девушкой, которая пригласила его на свидание и попросила взять ключи от домофона дома под сиденьем мопеда. Именно в этот момент и произошел взрыв.

За совершение теракта обвиняемому обещали заплатить 10 тысяч долларов США.

Суд назначал ему наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что Служба безопасности Украины задокументировала преступную деятельность кадрового сотрудника российского ГРУ Артема Шмуля, организовавшего сеть диверсий в Одессе, привлекая к ней несовершеннолетних.

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