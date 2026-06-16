Теракт за 10 тысяч долларов: в Киеве осудили исполнителя покушения на военного
В Киеве к 7 годам 6 месяцам лишения свободы приговорен молодой человек, который заложил взрывчатку в скутер, чтобы взорвать военного
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .
По результатам рассмотрения дела, возбужденного Киевской городской прокуратурой, Днепровский районный суд города Киева признал 20-летнего мужчину виновным в совершении террористического акта. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 258 УК Украины.
Прокурорами в суде доказано, что в июне 2025 года молодой человек был завербован российскими спецслужбами и действовал в интересах государства-агрессора.
Он приехал в Киев, чтобы подготовиться к совершению террористического акта. По инструкции куратора на съемной квартире обвиняемый изготовил самодельное взрывное устройство. После этого заказчик преступления приобрел на сайте объявлений скутер, в который обвиняемый заложил взрывчатку.
Скутер, начиненный взрывчаткой, оставили по оговоренному адресу в Днепровском районе Киева.
Самодельное взрывное устройство планировалось взорвать дистанционно в тот момент, когда к нему подойдет военнослужащий. Впрочем, взрывчатка не сработала должным образом, а пострадавший успел отбежать.
Перед этим он познакомился в чат-боте для знакомств с девушкой, которая пригласила его на свидание и попросила взять ключи от домофона дома под сиденьем мопеда. Именно в этот момент и произошел взрыв.
За совершение теракта обвиняемому обещали заплатить 10 тысяч долларов США.
Суд назначал ему наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, что Служба безопасности Украины задокументировала преступную деятельность кадрового сотрудника российского ГРУ Артема Шмуля, организовавшего сеть диверсий в Одессе, привлекая к ней несовершеннолетних.