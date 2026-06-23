13:27  23 червня
Трагедія на пляжі в Одесі: дівчина загинула від уламка БпЛА
11:07  23 червня
Трансфер, готель і переправа через Тису: на Закарпатті викрили схему втечі за кордон
10:39  23 червня
На Хмельниччині хлопець помер після укусу бджоли
UA | RU
UA | RU
23 червня 2026, 19:35

Затримали екс-військового, який готував замах на представника ГУР

23 червня 2026, 19:35
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці затримали ще одного підозрюваного у замаху на замовне вбивство представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Ним виявився колишній військовий

Про це повідомляє Головне управління розвідки, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 34-річний колишній військовий був посередником між представниками російських спецслужб та організатором злочину. Зокрема, він передавав вказівки від "замовників", координував підготовку замаху та гарантував виплату винагороди за його виконання.

Наразі йому повідомили про підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше Нацполіція заявила про викриття та затримання чоловіка, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами та підготовці замаху на одного з посадовців ГУР МО України. За це вбивство російські спецслужби обіцяли 100 тисяч доларів США та вже виплатили аванс у розмірі 22 тисячі доларів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
розвідка замах затримання ГУР
У Запоріжжі дезертир наводив російські удари на військових ЗСУ
23 червня 2026, 15:15
Теракт за 10 тисяч доларів: у Києві засудили виконавця замаху на військового
16 червня 2026, 19:59
На Житомирщині військовий СЗЧ погрожував поліцейським гранатою
15 червня 2026, 21:45
Всі новини »
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
Масштабна ДТП на Хмельниччині: туристичний автобус "Київ — Бургас" злетів у кювет та перекинувся
23 червня 2026, 22:36
Авіаудар по Дружківці: росіяни понівечили 12 будинків, є поранений
23 червня 2026, 21:59
На Рівненщині рятувальники визволили пса з пастки
23 червня 2026, 21:47
На Харківщині прикордонники зірвали спробу окупантів форсувати річку
23 червня 2026, 21:00
Смерть 10-річного хлопчика в таборі "Olympic Village": у Чорногорії затримали колишню директорку
23 червня 2026, 20:58
Масований удар по Дніпропетровщині: є загиблі та десятки поранених
23 червня 2026, 20:36
У Балаклії правоохоронці "накрили" нелегальну торгівлю тютюном
23 червня 2026, 19:59
На Львівщині митники викрили контрабанду техніки Apple на 35 млн грн
23 червня 2026, 19:52
На Херсонщині та Хмельниччині розікрали понад 23 млн грн на укриттях
23 червня 2026, 19:30
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Всі публікації »
Віктор Ягун
Ігор Луценко
Андрій Іллєнко
Всі блоги »