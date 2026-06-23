Затримали екс-військового, який готував замах на представника ГУР

Фото з відкритих джерел

Правоохоронці затримали ще одного підозрюваного у замаху на замовне вбивство представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Ним виявився колишній військовий

Про це повідомляє Головне управління розвідки, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 34-річний колишній військовий був посередником між представниками російських спецслужб та організатором злочину. Зокрема, він передавав вказівки від "замовників", координував підготовку замаху та гарантував виплату винагороди за його виконання.

Наразі йому повідомили про підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше Нацполіція заявила про викриття та затримання чоловіка, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами та підготовці замаху на одного з посадовців ГУР МО України. За це вбивство російські спецслужби обіцяли 100 тисяч доларів США та вже виплатили аванс у розмірі 22 тисячі доларів.