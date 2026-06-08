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08 июня 2026, 09:59

100 тысяч долларов за убийство: в Украине сорвали покушение на представителя ГУР

08 июня 2026, 09:59
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Фото: Национальная полиция
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Нацполиция заявила о разоблачении и задержании мужчины, подозреваемого в сотрудничестве с российскими спецслужбами и подготовке покушения на одного из чиновников ГУР МО Украины

Об этом сообщила Национальная полиция, передает RegioNews.

По данным следствия, 38-летний житель Киева, ранее имевший судимости за имущественные преступления, был завербован представителями спецслужб РФ. Ему обещали 100 тысяч долларов США за организацию убийства чиновника ГУР, из которых 10 тысяч долларов он получил в качестве аванса.

Правоохранители установили, что подозреваемый собирал подробную информацию о потенциальной жертве – маршруты передвижения, ежедневный график, место жительства, транспортные средства и инфраструктуру вокруг.

Для реализации преступления он рассматривал использование FPV-дрона и искал исполнителя с соответствующими навыками управления беспилотниками.

Завершить подготовку покушения он не успел – правоохранители задержали его на этапе реализации преступления. В ходе обыска изъяты мобильные телефоны, GPS-трекер, автомобиль и другие вещественные доказательства.

Подозреваемому поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 115 УК Украины (подготовка к умышленному убийству по корыстным мотивам). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В Нацполиции не раскрывают имени чиновника, на которого готовилось покушение.

В то же время, как сообщают СМИ, вероятной целью был представитель по стратегической коммуникации ГУР МО Украины, заместитель председателя Координационного штаба по обращению с военнопленными, советник руководителя Офиса Президента Андрей Юсов.

Напомним, в Житомирской области задержали двух российских агентов, которые готовили покушение на генерала ВСУ. Установлено, что фигуранты провели доразведку у военного дома и согласовали с российскими спецслужбистами план убийства.

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