В Запорожье дезертир наводил российские удары на военных ВСУ

Фото: СБУ

СБУ разоблачила очередного корректировщика атак россиян по Запорожью. Им оказался местный житель, ушедший в СЗЧ

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Человек был мобилизован, но самовольно покинул воинскую часть. После этого он оставлял прокремлевские комментарии в чатах Telegram: так на него обратили внимание российские спецслужбы, и предложили сотрудничать.

Впоследствии мужчина начал собирать для россиян данные о Силах обороны. В частности, выспрашивал информацию у знакомых. Известно, что он отмечал на гугл-картах расположение потенциальных "целей" и отправлял соответствующие скриншоты российской спецслужбе.

"Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - сообщили в СБУ.

Напомним, что к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорен бывший заместитель председателя общины на Сумщине. Мужчина оказался агентом российской ФСБ, который пытался мастерски замаскировать свое сотрудничество с врагом из-за вымышленной истории о "пленении".