В Житомирской области военный СЗЧ угрожал полицейским гранатой

Фото: Национальная полиция

Инцидент произошел 10 июня в многоэтажке по проспекту Мира в Житомире. Там нетрезвый горожан забаррикадировался в квартире после угроз применением взрывного устройства

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Правоохранителям местные жители сообщили о повреждении двери в одной из квартир. Во время проверки к полицейским подошел нетрезвый мужчина. Он вел себя агрессивно. По словам соседей, дверь повредил именно он.

Во время общения с криминалистом мужчина сообщил, что держит в руках гранату, и угрожал бросить ее в полицейского. Затем он забежал в свою квартиру и забаррикадировался внутри, отказываясь выходить. Правоохранители эвакуировали жителей подъезда и после специальной операции задержали мужчину.

Оказалось, что это был военный, ранее самовольно покинувший воинскую часть, где проходил службу в течение двух месяцев. Теперь ему может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве задержали дебошира, который угрожал прохожим ножом и напал на патрульных.