22:16  15 июня
ГП "Леса Украины" проиграло суд на 83 млн грн из-за экоцида в Карпатах
21:45  15 июня
В Житомирской области военный СЗЧ угрожал полицейским гранатой
21:32  15 июня
Будут судить коллаборанта за "национализацию" имущества в оккупированном Мариуполе
UA | RU
UA | RU
15 июня 2026, 21:45

В Житомирской области военный СЗЧ угрожал полицейским гранатой

15 июня 2026, 21:45
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Инцидент произошел 10 июня в многоэтажке по проспекту Мира в Житомире. Там нетрезвый горожан забаррикадировался в квартире после угроз применением взрывного устройства

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Правоохранителям местные жители сообщили о повреждении двери в одной из квартир. Во время проверки к полицейским подошел нетрезвый мужчина. Он вел себя агрессивно. По словам соседей, дверь повредил именно он.

Во время общения с криминалистом мужчина сообщил, что держит в руках гранату, и угрожал бросить ее в полицейского. Затем он забежал в свою квартиру и забаррикадировался внутри, отказываясь выходить. Правоохранители эвакуировали жителей подъезда и после специальной операции задержали мужчину.

Оказалось, что это был военный, ранее самовольно покинувший воинскую часть, где проходил службу в течение двух месяцев. Теперь ему может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве задержали дебошира, который угрожал прохожим ножом и напал на патрульных.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
полиция задержание угрозы Житомирская область
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
Россияне обстреляли Херсонскую область из артиллерии и с помощью дронов; есть один погибший и восемь раненых
15 июня 2026, 22:59
Блогер сравнил цены на продукты в Германии и Украине: где дешевле
15 июня 2026, 22:55
В Харьковской области количество пострадавших в селе Добренька возросло до 7 человек
15 июня 2026, 22:43
Бензин в Украине снова дорожает: какие ценники на АЗС
15 июня 2026, 22:30
ГП "Леса Украины" проиграло суд на 83 млн грн из-за экоцида в Карпатах
15 июня 2026, 22:16
Покупатели и должники: на Буковине аферисты украли у людей более 300 тысяч
15 июня 2026, 21:55
Диверсии на железной дороге: в Черкасской области агент врага проведет за решеткой 12 лет
15 июня 2026, 21:46
Будут судить коллаборанта за "национализацию" имущества в оккупированном Мариуполе
15 июня 2026, 21:32
В Ровенской области мотоцикл влетел в иномарку: молодой парень погиб
15 июня 2026, 21:05
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Все публикации »
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Валерий Пекар
Все блоги »