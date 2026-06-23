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23 июня 2026, 12:30

Цены на базовые овощи рухнули: какие ценники в украинских магазинах

23 июня 2026, 12:30
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Фото из открытых источников
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Через неделю в Украине значительно изменились цены на ряд овощей. Стало известно, что стало дешевле, а что – выросло в стоимости

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Картофель нового урожая продолжает дешеветь: с 35 – 65 до 18 – 65 гривен за килограмм. При этом картофель в прошлом году дорожает: с 13 – 16 до 14 – 17 гривен за килограмм.

Репчатый лук и белокочанная капуста подорожали до 16 – 18 гривен за килограмм и до 18 – 65 гривен за килограмм соответственно. Выросли цены на пекинскую и цветную капусту, зеленый горошек.

Помидоры и перец начали терять в цене, а огурцы дорожают. При этом подешевела спаржа и кабачки.

Напомним, ранее блоггер решил проверить цены в Украине и Германии. Он выяснил, какие продукты и где можно купить подешевле.

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