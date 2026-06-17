В Украине подорожала рыба: сколько теперь придется платить

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В Украине подорожала мороженая рыба. Стало известно, сколько сейчас в среднем стоит килограмм

Об этом сообщает "АгроБизнес", передает RegioNews.

В мае средняя стоимость мороженой рыбы выросла на 2,5%. То есть с 240,24 гривны до 246,25 гривны за килограмм.

При этом, если сравнивать цены с прошлым годом, мороженая рыба подорожала в среднем на 26,9%.

Напомним, ранее блоггер решил проверить цены в Украине и Германии. Он выяснил, какие продукты и где можно купить подешевле.