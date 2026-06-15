Цены на популярный овощ рухнули: на чем можно сэкономить

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На украинском рынке рухнули цены на базовый овощ. В среднем фиксируют удешевление на треть

Об этом сообщает "Агро-бизнес", передает RegioNews.

На 13 июня в Украине продавали огурцы по 30-55 гривен за килограмм. В среднем это на 33% дешевле, чем на прошлой неделе.

"В то же время, уже сегодня украинские тепличные комбинаты реализуют огурец в среднем на 20% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года", - говорят аналитики.

Напомним, что за прошедший месяц потребительские цены в Украине выросли на 1,4%. При этом инфляция выросла до 8,6% по сравнению с апрелем прошлого года.