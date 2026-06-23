13:27  23 червня
Трагедія на пляжі в Одесі: дівчина загинула від уламка БпЛА
11:07  23 червня
Трансфер, готель і переправа через Тису: на Закарпатті викрили схему втечі за кордон
10:39  23 червня
На Хмельниччині хлопець помер після укусу бджоли
UA | RU
UA | RU
23 червня 2026, 12:30

Ціни на базові овочі рухнули: які цінники в українських магазинах

23 червня 2026, 12:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

За тиждень в Україні значно змінились ціни на низку овочів. Стало відомо, що стало дешевше, а що - зросло у вартості

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Картопля нового вродаю продовжує дешевшати: з 35 – 65 до 18 – 65 гривень за кілограм. При цьому картопля минулого року дорожчає: з 13 – 16 до 14 – 17 гривень за кілограм.

Ріпчата цибуля та білоголова капуста подорожчали до 16 – 18 гривень за кілограм та до 18 – 65 гривень за кілограм відповідно. Зросли ціни на пекінську та цвітну капусти, зелений горошок.

Помідори та солодкий перець почали втрачати в ціні, а огірки дорожчають. При цьому подешевшала спаржа та кабачки.

Нагадаємо, раніше блогер вирішив перевірити ціни в Україні та Німеччині. Він з'ясував, які продукти і де можна купити дешевше.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни продукти
В Україні подорожчала риба: скільки тепер доведеться платити
17 червня 2026, 23:55
Ціни на популярний овоч рухнили: на чому можна заощадити
15 червня 2026, 23:55
В Україні рухнули ціни на популярну літню ягоду
13 червня 2026, 00:35
Всі новини »
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
У Запоріжжі дезертир наводив російські удари на військових ЗСУ
23 червня 2026, 15:15
На Львівщині чиновниці приписували людям виплат на 40 мільйонів
23 червня 2026, 14:55
У Києві "нагріли" понад 3 мільйони на харчуванні для дитячих садочків
23 червня 2026, 14:40
Росіяни можуть спровокувати спалах сибірської виразки на Херсонщині – ГУР
23 червня 2026, 14:18
ППО, нафтобаза і техніка РФ: СБС уразили понад 60 цілей у Криму та на ТОТ
23 червня 2026, 13:44
Трагедія на пляжі в Одесі: дівчина загинула від уламка БпЛА
23 червня 2026, 13:27
Російський дрон атакував мотоцикліста на Харківщині: 58-річний чоловік у лікарні
23 червня 2026, 13:10
Ціни на бензин в Україні: чи очікувати здешевлення
23 червня 2026, 13:00
Загибель 17-річної дівчини на квадроциклі: на Львівщині оголосили підозру розпоряднику прокату
23 червня 2026, 12:53
На Закарпатті лікарня заробила 9,5 млн грн на "фантомних" пацієнтах
23 червня 2026, 12:36
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Всі публікації »
Віктор Ягун
Ігор Луценко
Андрій Іллєнко
Всі блоги »