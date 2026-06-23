Ціни на базові овочі рухнули: які цінники в українських магазинах

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За тиждень в Україні значно змінились ціни на низку овочів. Стало відомо, що стало дешевше, а що - зросло у вартості

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Картопля нового вродаю продовжує дешевшати: з 35 – 65 до 18 – 65 гривень за кілограм. При цьому картопля минулого року дорожчає: з 13 – 16 до 14 – 17 гривень за кілограм.

Ріпчата цибуля та білоголова капуста подорожчали до 16 – 18 гривень за кілограм та до 18 – 65 гривень за кілограм відповідно. Зросли ціни на пекінську та цвітну капусти, зелений горошок.

Помідори та солодкий перець почали втрачати в ціні, а огірки дорожчають. При цьому подешевшала спаржа та кабачки.

Нагадаємо, раніше блогер вирішив перевірити ціни в Україні та Німеччині. Він з'ясував, які продукти і де можна купити дешевше.