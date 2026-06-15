Блогер сравнил цены на продукты в Германии и Украине: где дешевле
Блогер с ником viktor_deu решил проверить цены в Украине и Германии. Он выяснил, какие продукты и где можно купить подешевле
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
По словам блогера "полная продуктовая корзина" в Украине ему обошлась в 6 266 гривен. В Германии такой же набор стоил 105 евро (5458 гривен). Однако некоторые продукты в украинских магазинах оказались дороже. Например:
- помидоры – 159 гривны в Украине против 102,73 гривны в Германии;
- сыр "Гауда" – 799 грн против 316,49 грн;
- филе сельди – 479,17 гривны против 409,43 гривны;
- бананы – 73,9 гривны против 66,6 гривны.
При этом куриное филе, свиные стейки, картофель, яблоки, сахар, нагетсы и хлеб в Украине оказались дешевле, чем в Германии. По словам блоггера, в Германии серый хлеб дороже пять раз.
Напомним, что за прошедший месяц потребительские цены в Украине выросли на 1,4%. При этом инфляция выросла до 8,6% по сравнению с апрелем прошлого года.
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