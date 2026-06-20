Потери РФ за сутки: 1240 военных, десятки артсистем и более 2 тыс. БпЛА
Силы обороны за сутки ликвидировали 1240 окупантов, один танк, 88 артсистем, четыре бронемашины, 2246 БпЛА, а также 481 авто и спецтехники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 20.06.26 ориентировочно составили:
Напомним, что недавно украинские военные показали эффектные кадры из Брянской области РФ. На видео можно увидеть работу подразделения "Химера" 105 пограничного отряда.
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