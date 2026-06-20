РФ атаковала Украину почти сотней беспилотников: ПВО сбила 92 цели

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 20 июня российские войска атаковали Украину 99 ударными беспилотниками разных типов. В частности, враг применил дроны Shahed, "Гербера", "Италмас", а также беспилотники-имитаторы "Пародия"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны обезвредили 92 вражеских беспилотника на севере, юге и востоке страны.

В то же время, зафиксировано попадание семи ударных БпЛА на трех локациях. Также в трех местах зафиксировали падение обломков сбитых дронов.

Напомним, 20 июня российские войска ударили КАБами по Холодногорскому району Харькова, поврежден двухэтажный жилой дом. Погиб один человек, еще девять получили ранения. Среди пострадавших – двое детей.