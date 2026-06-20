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20 июня 2026, 10:09

На Сумщине из-за российских обстрелов пострадали 13 человек

20 июня 2026, 10:09
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Фото: Национальная полиция
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За прошедшие сутки под вражескими обстрелами находился 31 населенный пункт Сумской области. В результате атак российских войск пострадали 13 человек

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В Белопольской общине из-за попадания управляемой авиабомбы ранения получил 77-летний мужчина.

В Глуховской общине в результате ударов беспилотников пострадали четыре человека: 35-летняя женщина, 20-летний мужчина и женщины в возрасте 42 и 44 лет.

В Тростянецкой общине из-за атаки дрона травмирован 40-летний мужчина. Еще одна 42-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс.

В Путивльской общине вражеский беспилотник ранил четырех мужчин в возрасте 21, 31, 34 и 35 лет.

В Березовской общине в результате удара БпЛА по автомобилю пострадали две женщины 26 и 44 года.

Также в Сумской, Глуховской, Путивльской, Березовской, Белопольской, Тростянецкой, Ворожбянской, Новослободской и других общинах зафиксированы повреждения жилых домов, транспортных средств и объектов гражданской инфраструктуры.

На местах атак работали следственно-оперативные группы полиции. Правоохранители документируют последствия обстрелов, фиксируют разрушения и собирают доказательства военных преступлений РФ.

По всем фактам возбуждены уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, 20 июня российские войска ударили КАБами по Холодногорскому району Харькова, поврежден двухэтажный жилой дом. Погиб один человек, еще девять получили ранения. Среди пострадавших – двое детей.

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