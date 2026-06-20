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20 июня 2026, 09:04

Авиаудар РФ по Харькову: погиб человек, среди раненых – двое детей

20 июня 2026, 09:04
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Фото: ГСЧС Харьковщины
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В Холодногорском районе Харькова в результате российского авиаудара погиб один человек, еще девять получили ранения. Среди пострадавших – двое детей

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Из-за попадания авиабомбы поврежден двухэтажный жилой дом. Все пострадавшие госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.

Сейчас на месте продолжаются работы по разбору завалов.

К ликвидации последствий удара привлечены подразделения ГСЧС, кинологи, работники Национальной полиции, медики, волонтеры и коммунальные службы.

Местным жителям, пережившим обстрел, психологи оказывают необходимую помощь.

Напомним, накануне в Киевском районе Харькова российские военные атаковали гражданский автомобиль ударным дроном. В результате обстрела погиб 48-летний пассажир. Также ранение получила 38-летняя водитель.

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