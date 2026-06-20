Авиаудар РФ по Харькову: погиб человек, среди раненых – двое детей
В Холодногорском районе Харькова в результате российского авиаудара погиб один человек, еще девять получили ранения. Среди пострадавших – двое детей
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Из-за попадания авиабомбы поврежден двухэтажный жилой дом. Все пострадавшие госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.
Сейчас на месте продолжаются работы по разбору завалов.
К ликвидации последствий удара привлечены подразделения ГСЧС, кинологи, работники Национальной полиции, медики, волонтеры и коммунальные службы.
Местным жителям, пережившим обстрел, психологи оказывают необходимую помощь.
Напомним, накануне в Киевском районе Харькова российские военные атаковали гражданский автомобиль ударным дроном. В результате обстрела погиб 48-летний пассажир. Также ранение получила 38-летняя водитель.