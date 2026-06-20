Втрати РФ за добу: 1240 військових, десятки артсистем і понад 2 тис. БпЛА
Сили оборони за добу ліквідували 1240 окупантів, один танк, 88 артсистем, чотири бронемашини, 2 246 БпЛА, а також 481 авто та спецтехніки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 20.06.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, нещодавно українські військові показали ефектні кадри з Брянської області РФ. На відео можна побачити роботу підрозділу "Химера" 105-го прикордонного загону.
На Сумщині через російські обстріли постраждали 13 людейВсі новини »
20 червня 2026, 10:09РФ атакувала Україну майже сотнею безпілотників: ППО збила 92 цілі
20 червня 2026, 09:55Авіаудар РФ по Харкову: загинула людина, серед поранених – двоє дітей
20 червня 2026, 09:04
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
Ворожий "Шахед" влучив в АЗС на Одещині: загорівся газовоз
20 червня 2026, 13:17Масова ДТП на Полтавщині: зіткнулися п'ять авто, є постраждалі
20 червня 2026, 12:35Запорізька область під масованим вогнем РФ: 887 ударів за добу, 19 постраждалих
20 червня 2026, 11:46Смертельна ДТП на Київщині: у лікарні померла ще одна дитина
20 червня 2026, 11:21Скандал між Києвом і Варшавою: Буданов і Сибіга відмовилися від польських нагород
20 червня 2026, 10:39На Сумщині через російські обстріли постраждали 13 людей
20 червня 2026, 10:09РФ атакувала Україну майже сотнею безпілотників: ППО збила 92 цілі
20 червня 2026, 09:55На Київщині ВАЗ влетів у автобус: загинула 2-річна дитина
20 червня 2026, 09:30На Кіровоградщині ТЦК відмовив у відстрочці чоловіку, який доглядав брата з інвалідністю
20 червня 2026, 09:24
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Всі блоги »