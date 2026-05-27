Украинские военные на Брянщине разнесли укрытие россиян

Украинские военные продолжают уничтожать технику врага на фронте. Пограничники показали эффектные кадры из Брянской области РФ

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На видео можно увидеть работу подразделения "Химера" 105-го пограничного отряда, работающих над тем, чтобы наступление на Чернигов со стороны Брянщины было невозможно.

"Они охотятся за врагами на его собственной территории: уничтожают места сосредоточения и укрытия личного состава, транспортные средства и другую военную инфраструктуру противника", - говорят пограничники.

