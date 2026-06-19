Из-за обстрелов энергообъектов часть областей Украины осталась без света
В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях временно остаются без электроснабжения
Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.
Энергетики отмечают, что делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения. Аварийно-восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме.
В то же время, применение плановых ограничений потребления пока не прогнозируется. Граждан призывают следить за официальной информацией своих операторов системы распределения.
Также украинцев просят перенести активное энергопотребление на дневной период – с 09.00 до 17.00 и рационально использовать электроэнергию.
Напомним, в ночь на 19 июня РФ атаковала Украину 90 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, Бандероль и дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 8 локациях.