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Вечером 18 июня российские беспилотники атаковали два иностранных гражданских судна в акватории Черного моря, двигавшиеся на выход из портов под флагами Панамы и Сент-Китс и Невис

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

На одном из судов в результате атаки погиб член экипажа, еще двое получили ранения. На другом получили ранения три члена экипажа.

Судна уже возобновили движение, портовая инфраструктура работает с учетом ситуации безопасности.

"Эти атаки – очередное свидетельство террористической сущности врага, который целенаправленно убивает гражданских и ставит под угрозу продовольственную безопасность мира", – отметил глава ОВА.

Напомним, в Павлограде на Днепропетровщине в результате утренней атаки погибла 8-летняя девочка, ранена женщина.