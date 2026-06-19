РФ запустила по Украине 90 беспилотников: есть попадания на 8 локациях
В ночь на 19 июня РФ атаковала Украину 90 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, Бандероль и дронами-имитаторами типа "Пародия"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 79 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 9 ударных БПЛА на 8 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 8 локациях.
В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.
Напомним, в Павлограде на Днепропетровщине в результате утренней атаки погибла 8-летняя девочка, ранена женщина.
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