Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 19 июня РФ атаковала Украину 90 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, Бандероль и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 79 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 9 ударных БПЛА на 8 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 8 локациях.

В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, в Павлограде на Днепропетровщине в результате утренней атаки погибла 8-летняя девочка, ранена женщина.