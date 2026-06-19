Иллюстративное фото: из открытых источников

В пятницу, 19 июня, около 07:30 оккупанты атаковали беспилотником маршрутку с пассажирами в Корабельном районе Херсона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Известно о по меньшей мере четырех пострадавших. "Скорая" доставила в больницу 46-летнюю женщину и троих мужчин в возрасте 67, 46 и 59 лет. Они получили взрывные травмы и обломочные ранения.

Состояние пострадавших – средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Напомним, в Павлограде на Днепропетровщине в результате утренней атаки погибла 8-летняя девочка, ранена женщина.