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19 червня 2026, 10:58

Через обстріли енергооб'єктів частина областей України залишилася без світла

19 червня 2026, 10:58
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях тимчасово залишаються без електропостачання

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Енергетики зазначають, що роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання. Аварійно-відновлювальні роботи тривають у цілодобовому режимі.

Водночас застосування планових обмежень споживання наразі не прогнозується. Громадян закликають стежити за офіційною інформацією своїх операторів системи розподілу.

Також українців просять перенести активне енергоспоживання на денний період – з 09:00 до 17:00 та раціонально використовувати електроенергію.

Нагадаємо, в ніч на 19 червня РФ атакувала Україну 90 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, Бандероль та дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 8 локаціях.

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