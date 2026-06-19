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19 июня 2026, 08:42

Удар КАБами по Харькову: количество пострадавших выросло до девяти

19 июня 2026, 08:42
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Харькове количество пострадавших в результате российского авиаудара по Холодногорскому району возросло до девяти человек, среди которых четверо детей

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

"На данную минуту известно о девяти пострадавших, четверо из которых дети", – отметил он.

Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Напомним, российские войска ночью 19 июня нанесли удар управляемыми авиабомбами по Холодногорскому району Харькова. В результате атаки пострадали мирные жители и повреждены десятки частных домов.

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