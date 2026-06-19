Удар КАБами по Харькову: количество пострадавших выросло до девяти
В Харькове количество пострадавших в результате российского авиаудара по Холодногорскому району возросло до девяти человек, среди которых четверо детей
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.
"На данную минуту известно о девяти пострадавших, четверо из которых дети", – отметил он.
Информация о состоянии пострадавших уточняется.
Напомним, российские войска ночью 19 июня нанесли удар управляемыми авиабомбами по Холодногорскому району Харькова. В результате атаки пострадали мирные жители и повреждены десятки частных домов.
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