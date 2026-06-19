Во Франции пытались поджечь завод, производящий дроны для Украины: подробности инцидента

Фото: Le Parisien

Во Франции неизвестные забросали в "коктейлях Молотова" здание предприятия Delair, которое производит беспилотники и оборонную технику, в частности для Украины. По данным следствия, к нападению может быть причастна Россия

Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на источники, передает RegioNews.

Инцидент произошел в начале июня в городе Лабеже вблизи Тулузы.

Неизвестные бросили зажигательную смесь в здание компании, однако бутылки не загорелись. Delair является одним из ключевых европейских производителей беспилотников и поставляет свою продукцию, в частности для Украины.

Через три дня после нападения вблизи предприятия был задержан 48-летний гражданин Беларуси. По данным следствия, он снимал испытание секретного прототипа дрона. Мужчина взят под стражу.

Французское издание отмечает, что Главное управление внутренней безопасности рассматривает инцидент как возможную иностранную операцию. Следователи не исключают причастности России, в том числе из-за того, что задержанный мог передавать видео с дронами своему контакту в РФ.

Как известно, Delair после начала полномасштабного вторжения России в Украину стала одним из поставщиков беспилотников для ВСУ. Среди ее разработок – модели DT61, DT46, DT26 и UX11. В 2024 году стало известно о контракте на поставку 400 дронов DT26 и UX11 для Украины.

Напомним, лидеры стран "Группы семи" договорились об увеличении поставок Украине систем противовоздушной обороны и ракет-перехватчиков. Также они заявили о готовности рассмотреть возможность предоставления лицензий на производство вооружений непосредственно на территории нашей страны.