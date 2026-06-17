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17 июня 2026, 09:29

Украина может получить лицензии на производство ракет-перехватчиков: заявление G7

17 июня 2026, 09:29
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Фото: REUTERS/Isabel Infantes
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Лидеры стран "Группы семи" (G7) договорились об увеличении поставок Украине систем противовоздушной обороны и ракет-перехватчиков. Также они заявили о готовности рассмотреть возможность предоставления лицензий на производство вооружений непосредственно на территории нашей страны

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7, передает RegioNews.

В документе подтверждается "непреклонная солидарность" с Украиной на фоне систематических российских ударов по критической инфраструктуре и объектам культурного наследия.

Кроме того, лидеры стран "Семерки" отметили устойчивость Украины и успехи сил обороны на фронте на протяжении последних месяцев.

"Чтобы поддержать и ускорить этот новый импульс, мы соглашаемся увеличить поставки мощностей противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также возможности на большие расстояния. Мы также готовы рассмотреть вопрос о предоставлении Украине преимуществ лицензий, чтобы обеспечить увеличение военного производства Украины", - отмечается в заявлении.

Кроме того, страны G7 согласились усилить поддержку энергетической устойчивости Украины в преддверии зимнего периода.

Отдельно лидеры договорились продолжить давление на российскую экономику путем расширения санкций, в частности, против нефтегазового сектора РФ.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом и другими лидерами G7 обсуждали вопросы поддержки Украины, усиления ПВО и санкционного давления на Россию.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в кулуарах саммита G7 во Франции.

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Украина РФ война G7 производство ракеты лицензия поддержка
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