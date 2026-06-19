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19 червня 2026, 09:08

У Франції намагались підпалити завод, що виробляє дрони для України: подробиці інциденту

19 червня 2026, 09:08
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Фото: Le Parisien
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У Франції невідомі закидали "коктейлями Молотова" будівлю підприємства Delair, яке виготовляє безпілотники та оборонну техніку, зокрема для України. За даними слідства, до нападу може бути причетна Росія

Про це повідомляє Le Parisien із посиланням на джерела, передає RegioNews.

Інцидент стався на початку червня в місті Лабеж поблизу Тулузи.

Невідомі кинули запальну суміш у будівлю компанії, однак пляшки не загорілися. Delair є одним із ключових європейських виробників безпілотників і постачає свою продукцію, зокрема, для України.

Через три дні після нападу поблизу підприємства затримали 48-річного громадянина Білорусі. За даними слідства, він знімав випробування секретного прототипу дрона. Чоловіка взято під варту.

Французьке видання зазначає, що Головне управління внутрішньої безпеки розглядає інцидент як можливу іноземну операцію. Слідчі не виключають причетності Росії, зокрема через те, що затриманий міг передавати відео з дронами своєму контакту в РФ.

Як відомо, Delair після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала одним із постачальників безпілотників для ЗСУ. Серед її розробок – моделі DT61, DT46, DT26 та UX11. У 2024 році стало відомо про контракт на постачання 400 дронів DT26 та UX11 для України.

Нагадаємо, лідери країн"Групи семи" домовилися про збільшення постачання Україні систем протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів. Також вони заявили про готовність розглянути можливість надання ліцензій на виробництво озброєнь безпосередньо на території нашої країни.

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