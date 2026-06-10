Цены космические: в Украине подорожали популярные летние фрукты

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В Украине подорожали черешни и абрикосы При этом эксперты прогнозируют увеличение предложения уже в конце июня.

Об этом сообщает "Агро-бизнес", передает RegioNews.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (УАР) Денис Марчук отметил, что в прошлом году в этот период розничная цена на абрикосы и черешню была около 150-180 гривен за килограмм. Сегодня средняя стоимость достигла 250 гривен за килограмм. То есть цены выросли почти вдвое.

Из-за неблагоприятных погодных условий сезон стартовал позже. Именно поэтому цены пока высоки. Однако ожидается, что в начале июля предложение на рынке существенно увеличится, а значит цены будут меньше.

"Как показывает практика, большого урожая не будет из-за погодных условий. Поэтому частичное снижение цены произойдет по сравнению с нынешними ценами, но они не будут ниже прошлогодних", - говорит эксперт.

Напомним, что за прошедший месяц потребительские цены в Украине выросли на 1,4%. При этом инфляция выросла до 8,6% по сравнению с апрелем прошлого года.