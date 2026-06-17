В Україні подорожчала риба: скільки тепер доведеться платити
В Україні подорожчала морожена риба. Стало відомо, скільки тепер в середньому коштує кілограм
Про це повідомляє "АгроБізнес", передає RegioNews.
У травні в Україні середня вартість мороженої риби зросла на 2,5%. Тобто, з 240,24 гривні до 246,25 гривні за кілограм.
При цьому якщо порівнювати ціни з минулим роком, морожена риба подорожчала в середньому на 26,9%.
Нагадаємо, раніше блогер вирішив перевірити ціни в Україні та Німеччині. Він з'ясував, які продукти і де можна купити дешевше.
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