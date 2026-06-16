В Ровенской области у экс-начальника таможни нашли имущества на 10 миллионов

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Прокурор САП заявил иск о признании необоснованными активов бывшего исполняющего обязанности начальника Ровенской таможни Виталия Собчука. У бывшего чиновника нашли имущество на около 10 миллионов гривен

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает RegioNews.

Речь идет о таком имуществе:

жилой дом в престижном районе города Ровно площадью 192,2 кв. м и земельный участок площадью 0,0729 га, на котором расположен этот дом;

1/2 дома отдыха на берегу Хренницкого водохранилища Ровенской области площадью 168,7 кв. м и 1/2 земельного участка площадью 0,05 га;

394 950 грн дохода, полученного от продажи 1/2 дома отдыха и земли, на которой он расположен;

квартиру в городе Ровно площадью 67,6 кв. м;

автомобиль марки Volkswagen Toureg, 2019 года выпуска.

Часть имущества записана на самого чиновника, а другая часть – на родственников. В частности, его мать. В общей сложности это около 10 миллионов гривен, однако анализ доходов и расходов служащего и членов его семьи подтвердил невозможность приобретения активов на общую сумму более 8 миллионов.

"Отметим, что с целью предотвращения незаконного отчуждения суд наложил арест на вышеуказанное имущество", - говорят в САП.

Напомним, что в Житомирской области депутата Бердичевского районного совета будут судить за внесение недостоверных сведений в декларации более чем на 46 млн грн. Обвинительный акт уже направлен в суд.