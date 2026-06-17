Співробітник СБУ намагався купити закриття кримінальної справи - САП

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Співробітника СБУ відсторонили від посади. Виявилось, що його викрили на підбурювані до надання хабаря

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає RegioNews.

17 червня ВАКС застосував запобіжний захід до співробітника Служби безпеки України. Його підозрюють у підбуренні підприємця до надання неправомірної вигоди правоохоронцям. За ці гроші сподівались отримати вилучені під час обшуків кошти та закриття кримінальної справи.

"Заслухавши доводи сторін, суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 3 328 000 гривень. Також суд відсторонив особу від займаної посади", - повідомили в САП.

Нагадаємо, раніше НАБУ та САП викрили посадовця Держприкордонслужби України та власника приватної компанії з виробництва дронів. Вони вимагали хабар у особливо великому розмірі.