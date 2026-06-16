Экс-депутата партии Януковича Иванющенко заочно взяли под стражу
Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и избрала меру пресечения в виде содержания под стражей для экснардепа от Партии регионов Юрия Иванющенко. Благодаря этому может начаться процедура экстрадиции соратника президента-беглеца Януковича
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает RegioNews .
Выбирать меру пресечения для Юрия Иванющенко начали еще в прошлом году. Однако вопрос разрешился только сейчас. Следует отметить, что этот экс-депутат получил подозрение от НАБУ и САП по делу рынка "Столичный", где также фигурирует застройщик Влада Молчанова.
Напомним, в марте НАБУ обратилось к Президенту и СБУ с просьбой применить санкции против одного из подозреваемых по делу о махинациях с земельными участками рынка "Столичный", бывшего народного депутата от ныне запрещенной "Партии регионов".
Напомним, Иванющенко подозревают в отмывании имущества, добытого преступным путем, в рамках расследования по махинациям с девятью земельными участками на территории рынка "Столичный".
По версии следствия, пять привлеченных лиц незаконно захватили и "узаконили" 18 гектаров государственной земли, рыночная стоимость которых превышает 160 миллионов гривен.
18 сентября 2025 года Иванющенко был объявлен в розыск.
13 марта 2026 года в рамках журналистского расследования "Схемы" стало известно, что Иванющенко регулярно летал в Россию вместе с Рубеном Татуляном, известным как "спонсор" российского криминального мира. Отмечается, что бывший народный депутат Украины получил российское гражданство в 2004 году.
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