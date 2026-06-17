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17 июня 2026, 11:56

Сырский поручил увеличить количество медиков в ВСУ

17 июня 2026, 11:56
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по медицинскому обеспечению военнослужащих и определил ключевые направления для улучшения системы здравоохранения в армии

Об этом он написал в Телеграмм, передает RegioNews.

По словам Сырского, одной из главных задач остается не только эвакуация и лечение раненых, но и профилактика заболеваний, поддержание должного состояния здоровья военных и раннее выявление медицинских проблем.

В этой связи главнокомандующий поручил Командованию Медицинских сил усилить профилактическую работу и подготовить предложения по увеличению количества медицинского персонала.

Во время совещания также было принято решение о дальнейшем укреплении подразделений медицинской эвакуации. В частности, их планируют дополнительно снабдить бронированным транспортом и современными средствами радиоэлектронной борьбы.

Отдельное внимание было уделено подготовке военнослужащих по тактической медицине. Объем обучения такмеда во время базовой общевойсковой подготовки увеличен до 40 часов, однако, по словам Сырского, необходимо повышать качество такого обучения.

Среди приоритетов – системное медицинское сопровождение военнослужащих, которое включает вакцинацию, регулярные медицинские осмотры, скрининговые программы и раннее выявление заболеваний.

Напомним, в Верховной Раде уже в ближайшие недели могут быть зарегистрированы законопроекты, касающиеся повышения выплат военнослужащим и определения конкретных сроков службы.

Кроме того, по словам министра министра обороны Михаила Федорова, с конца осени текущего года может начаться процесс частичного увольнения военнослужащих, состоящих на службе с 2022 года или ранее.

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Украина РФ война армия медики фронт Сырский Александр Станиславович ВСУ
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