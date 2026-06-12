В Украине готовят изменения по выплатам военным и срокам службы – Свириденко

Юлия Свириденко и Денис Шмигаль. Фото: Юлия Свириденко/ Facebook

В Верховной Раде уже в ближайшие недели могут быть зарегистрированы законопроекты, касающиеся повышения выплат военнослужащим и определения конкретных сроков службы

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает RegioNews.

"Министерство обороны сейчас готовит реформу, которая будет предусматривать увеличение доплаты для военнослужащих. Это большие средства. Мы сейчас рассчитываем, каким образом нам сбалансировать бюджет, для того чтобы обеспечить непрерывность этих выплат, как в этом году так и в последующих периодах", – отметила она.

По словам Свириденко, эти изменения будут предусматривать более конкретные сроки службы.

"Все это на стороне Минобороны. В ближайшие недели мы готовы выходить с этой реформой и внедрять ее", – подчеркнула премьер.

Напомним, 10 июня Верховная Рада приняла законопроект №6506-1, предусматривающий усиление социальных гарантий для работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции. Документ устанавливает минимальный должностной оклад на уровне 10 прожиточных минимумов, что составляет около 33280 гривен.