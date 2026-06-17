Сирський доручив збільшити кількість медиків у ЗСУ

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду з питань медичного забезпечення військовослужбовців та визначив ключові напрями для покращення системи охорони здоров'я в армії

Про це він написав у Телеграм, передає RegioNews.

За словами Сирського, одним із головних завдань залишається не лише евакуація та лікування поранених, а й профілактика захворювань, підтримання належного стану здоров’я військових та раннє виявлення медичних проблем.

У зв’язку з цим головнокомандувач доручив Командуванню Медичних сил посилити профілактичну роботу та підготувати пропозиції щодо збільшення кількості медичного персоналу.

Під час наради також ухвалили рішення щодо подальшого зміцнення підрозділів медичної евакуації. Зокрема, їх планують додатково забезпечити броньованим транспортом і сучасними засобами радіоелектронної боротьби.

Окрему увагу приділили підготовці військовослужбовців з тактичної медицини. Наразі обсяг навчання такмеду під час базової загальновійськової підготовки збільшено до 40 годин, однак, за словами Сирського, необхідно підвищувати якість такого навчання.

Також серед пріоритетів – системний медичний супровід військовослужбовців, який включає вакцинацію, регулярні медичні огляди, скринінгові програми та раннє виявлення захворювань.

Нагадаємо, у Верховній Раді вже найближчими тижнями можуть бути зареєстровані законопроєкти, що стосуються підвищення виплат військовослужбовцям та визначення конкретних строків служби.

Окрім того, за словами міністра міністра оборони Михайла Федорова, з кінця осені поточного року може розпочатися процес часткового звільнення військовослужбовців, які перебувають на службі з 2022 року або раніше.