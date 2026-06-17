Федоров рассказал, кто из военных сможет уволиться со службы и когда

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Министр обороны Михаил Федоров заявил, что с конца осени текущего года может начаться процесс частичного увольнения военнослужащих, состоящих на службе с 2022 года или ранее

Об этом Федоров сообщил в интервью ТСН, передает RegioNews.

По его словам, соответствующие решения будут оформляться указом президента, который будет иметь приоритет над условиями подписанных контрактов.

Механизм увольнения будет базироваться на двух ключевых критериях – общей продолжительности службы, начиная с 2014 года, и количестве боевых дней.

Федоров отметил, что военные с большим количеством боевых дней, в том числе те, кто служит с 2022 года, потенциально могут быть включены в первые этапы освобождения в конце года.

"Мы не можем отпустить сразу всех, кто воюет с 2022 года, иначе фронт просто рухнет. На этих людях сейчас держится война, они скелет нашей армии. Но они не должны быть заложниками системы. Поэтому мы делаем этот первый этап трансформации, чтобы дать им надежду, деньги и перспективу освобождения", – сказал он.

Он уточнил, что процесс увольнения будет координироваться Генеральным штабом ВСУ на основе данных о продолжительности службы и количестве боевых дней. Также планируется создание специального калькулятора, позволяющего военнослужащим рассчитать ориентировочный срок увольнения.

Министр добавил, что очередность и количество военных, освобождаемых ежемесячно, будет зависеть от ситуации на фронте и мобилизационных потребностей.

Для военных, подвергнутых увольнению, предусматривается шестимесячная отсрочка от повторного призыва. Кроме того, каждый день участия в боевых действиях может дополнительно продлевать этот срок.

Федоров также подчеркнул, что даже в случае подписания новых контрактов, в случае попадания в списки на увольнение, будет иметь преимущество указ президента.

Напомним, в Верховной Раде уже в ближайшие недели могут быть зарегистрированы законопроекты, касающиеся повышения выплат военнослужащим и определения конкретных сроков службы.