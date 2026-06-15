Ціни на популярний овоч рухнили: на чому можна заощадити

Фото з відкритих джерел

На українському ринку впали ціни на базовий овоч. В середньому фіксують здешевлення на третину

Про це повідомляє "Агро-бізнес", передає RegioNews.

Станом на 13 червня в Україні продавали огірки по 30-55 гривень за кілограм. В середньому це на 33% дешевше, аніж минулого тижня.

"Водночас уже сьогодні українські тепличні комбінати реалізують огірок у середньому на 20% дешевше, ніж у аналогічний період минулого року", - кажуть аналітики.

Нагадаємо, що протягом минулого місяця споживчі ціни в Україні зросли на 1,4%. При цьому інфляція зросла до 8,6%, якщо порівнювати з квітнем минулого року.