Ціни на популярний овоч рухнили: на чому можна заощадити
На українському ринку впали ціни на базовий овоч. В середньому фіксують здешевлення на третину
Про це повідомляє "Агро-бізнес", передає RegioNews.
Станом на 13 червня в Україні продавали огірки по 30-55 гривень за кілограм. В середньому це на 33% дешевше, аніж минулого тижня.
"Водночас уже сьогодні українські тепличні комбінати реалізують огірок у середньому на 20% дешевше, ніж у аналогічний період минулого року", - кажуть аналітики.
Нагадаємо, що протягом минулого місяця споживчі ціни в Україні зросли на 1,4%. При цьому інфляція зросла до 8,6%, якщо порівнювати з квітнем минулого року.
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