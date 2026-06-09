В Украине популярный овощ резко упал в цене

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Один из популярных овощей в Украине подешевел. Причиной называют начало массовой реализации этой продукции из летних теплиц

Об этом сообщает "Агро-бизнес", передает RegioNews.

Украинские производители помидоров вынуждены снижать цены. По состоянию на 6 июня крупные комбинаты отгружали действующие партии помидоров по 90-130 гривен за килограмм. Это на 15% дешевле, если сравнивать с прошлой неделей.

Если сравнивать с прошлым годом, то помидоры сейчас в Украине на 37% дешевле. В прошлом году снижение цен на этот овощ было более ощутимым.

Напомним, что за прошедший месяц потребительские цены в Украине выросли на 1,4%. При этом инфляция выросла до 8,6% по сравнению с апрелем прошлого года.