Блогер порівняв ціни на продукти в Німеччині та в Україні: де дешевше

Фото з відкритих джерел

Блогер з ніком viktor_deu вирішив перевірити ціни в Україні та Німеччині. Він з'ясував, які продукти і де можна купити дешевше

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

За словами блогера "повний продуктовий кошик" в Україні йому обійшовся у 6 266 гривень. У Німеччині такий самий набір коштував 105 євро (5 458 гривень). Проте деякі продукти в українських магазинах виявились дорожче. Наприклад:

помідори – 159 гривні в Україні проти 102,73 гривні у Німеччині;

сир "Гауда" – 799 гривні проти 316,49 гривні;

філе оселедця – 479,17 гривні проти 409,43 гривні;

банани – 73,9 гривні проти 66,6 гривні.

При цьому куряче філе, свинячі стейки, картоплю, яблука, цукор, нагетси та хліб в Україні виявились дешевше, аніж у Німеччині. За словами блогера, в Німеччині сірий хліб дорожчий аж уп'ятеро.

Нагадаємо, що протягом минулого місяця споживчі ціни в Україні зросли на 1,4%. При цьому інфляція зросла до 8,6%, якщо порівнювати з квітнем минулого року.