Сибига: заявления РФ о "прекращении огня" 9 мая – не о дипломатии

Фото: из открытых источников

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия нарушила прекращение огня, инициированное Украиной в полночь между 5 и 6 мая

Об этом он написал в соцсети Х, передает RegioNews.

По словам Сибиги, это свидетельствует об отказе РФ от мирных инициатив, несмотря на публичные заявления о возможном "перемирии" на 9 мая.

Он уточни, что в течение ночи российские силы совершили атаки с применением 108 дронов и 3 ракет. Обстрелы, в частности, продолжились утром, зацепив Харьков и Запорожье.

Андрей Сибига подчеркнул, что Москва проигнорировала призывы к прекращению огня, поддерживаемые международными партнерами и организациями. Он также заявил, что объявленные Россией инициативы о "перемирии" не имеют ничего общего с дипломатией, а президент РФ сосредоточен на военных демонстрациях, а не на человеческих жизнях.

Министр отмети, что такое поведение России требует усиления международного давления, в том числе новых санкций, дальнейшей изоляции, привлечения к ответственности за военные преступления и увеличения поддержки Украины.

Напомним, российские оккупационные войска уже в первые минуты нарушили объявленный Владимиром Зеленским "режим тишины", вступивший в силу в полночь 6 мая.